Güneysu'da Millet Bahçesinde kamulaştırılan çay fabrikasının tahliye süreci başlatıldı

Rize'nin Güneysu ilçesindeki Milet Bahçesi arazisinde bulunan ve daha önce kamulaştırılan çay fabrikası binasının tahliye süreci başlatıldı.

Güneysu Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki Millet Bahçesi içerisinde bulunan 1884,92 metrekare üzerine kurulu çay fabrikasının 31 Mart 2022 tarihinde Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/78 esas sayılı kararı ile acele kamulaştırıldığı, kararın kesinleştiği ve yasal sürecin tamamlandığı belirtildi.

Söz konusu yapının mülkiyetinin 26 Eylül 2022'de TOKİ Başkanlığı'na devredildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

​​​​​​​"Birçok defa ihtar çekilmesine rağmen mülkiyeti TOKİ Başkanlığı'na ait olan yapı acele kamulaştırma kararı alınmadan önceki maliki tarafından tahliye edilmemiştir. Kamulaştırmadan önceki malik, kamulaştırma karşılığı olan bedeli almasına rağmen, bedel kısmına yaptığı itirazı gerekçe göstermek suretiyle, sanki dava devam ediyormuş izlenimi oluşturarak ve tahliyeyi gerçekleştirmeyerek kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Kamulaştırma bedelinin ödenmesine ve verilen tüm yasal sürelere rağmen yapıyı boşaltmayan söz konusu eski malike karşı Rize İcra Dairesi ve TOKİ Başkanlığı tarafından tahliye süreci işleme konulmuştur."