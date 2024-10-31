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        Güneysu'da Millet Bahçesinde kamulaştırılan çay fabrikasının tahliye süreci başlatıldı

        Rize'nin Güneysu ilçesindeki Milet Bahçesi arazisinde bulunan ve daha önce kamulaştırılan çay fabrikası binasının tahliye süreci başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:42
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        Güneysu'da Millet Bahçesinde kamulaştırılan çay fabrikasının tahliye süreci başlatıldı
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        Rize'nin Güneysu ilçesindeki Milet Bahçesi arazisinde bulunan ve daha önce kamulaştırılan çay fabrikası binasının tahliye süreci başlatıldı.

        Güneysu Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki Millet Bahçesi içerisinde bulunan 1884,92 metrekare üzerine kurulu çay fabrikasının 31 Mart 2022 tarihinde Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/78 esas sayılı kararı ile acele kamulaştırıldığı, kararın kesinleştiği ve yasal sürecin tamamlandığı belirtildi.

        Söz konusu yapının mülkiyetinin 26 Eylül 2022'de TOKİ Başkanlığı'na devredildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        ​​​​​​​"Birçok defa ihtar çekilmesine rağmen mülkiyeti TOKİ Başkanlığı'na ait olan yapı acele kamulaştırma kararı alınmadan önceki maliki tarafından tahliye edilmemiştir. Kamulaştırmadan önceki malik, kamulaştırma karşılığı olan bedeli almasına rağmen, bedel kısmına yaptığı itirazı gerekçe göstermek suretiyle, sanki dava devam ediyormuş izlenimi oluşturarak ve tahliyeyi gerçekleştirmeyerek kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Kamulaştırma bedelinin ödenmesine ve verilen tüm yasal sürelere rağmen yapıyı boşaltmayan söz konusu eski malike karşı Rize İcra Dairesi ve TOKİ Başkanlığı tarafından tahliye süreci işleme konulmuştur."

        Açıklamada, yapının tahliye süreci ile ilgili kamu kurumlarını ve yöneticilerini hedef alarak TCK 154. maddesini ihlal edenlere yönelik yasal süreç başlatılacağının da altı çizildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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