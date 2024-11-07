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        Rize'de 80 yaş ve üstü hastalar için randevusuz muayene dönemi başladı

        Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, il genelinde 80 yaş ve üstü hastaların randevusuz muayene döneminin başladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:12 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:14
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        Rize'de 80 yaş ve üstü hastalar için randevusuz muayene dönemi başladı
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        Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, il genelinde 80 yaş ve üstü hastaların randevusuz muayene döneminin başladığını söyledi.

        Tepe, müdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların faydasına olduğunu düşündükleri iki yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek, "Bunlardan birisi 80 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımıza ilimiz genelinde randevu alınmasına gerek kalmaksızın muayene olma imkanı sunuyoruz. Bu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz dahil olmak üzere tüm devlet hastanelerimizde geçerli bir uygulamadır." dedi.

        Yeni heyet polikliniğinin de hizmete açıldığını dile getiren Tepe, şunları kaydetti:

        "Herhangi bir sebeple hastanelerimize heyet raporu için başvuran vatandaşlarımıza yönelik de bir kolaylık geliştirdik. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde bir heyet polikliniği oluşturduk. Oluşturduğumuz bir büyük alanda, heyete konu olan tüm poliklinikleri yan yana getirdik. 8 polikliniğimiz bir arenada yan yana konuşlandı. Vatandaşımız geldiği zaman yan yana sıralanmış polikliniklerden hangisine ihtiyaç duyacaksa bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkmak suretiyle çok kısa süre içerisinde istediği rapora ulaşabilme kolaylığına sahip oldu."

        Tepe, evde sağlık hizmeti alan hastalar da olduğuna işaret ederek, "Kontrol için hastaneye başvurmak zorundalar. Onlar da bu arenada hemen ambulans girişine yakın bir yer, ambulanstan indiriliyor. Hemen orada ihtiyaç duyduğu poliklinikte sağlık hizmetini alıyor ve ihtiyacı bittiği anda da yine ambulansa evine gönderme imkanına sahip olduk." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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