Antalya-Rize arasında direkt uçuşlar başladı

Antalya-Rize arasında kış sezonu boyunca haftada iki gün gerçekleştirilecek direkt uçuşların ilki gerçekleştirildi.

Antalya Havalimanı'ndan 08.30'da 151 yolcusuyla kalkan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Aynı uçak daha sonra Rize'den Antalya'ya ilk seferini saat 10.55'te düzenledi.

Antalya'dan Rize'ye gelen yolculardan Mehmet Okumuş, gazetecilere, ilk uçuş dolayısıyla heyecanlı olduğunu söyledi.

Antalya-Rize uçuşlarının başlamasının önemine işaret eden Okumuş, "Antalya sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli bir turizm destinasyonu. İş için Antalya'ya gitmiştim. Bugün de gerçekleştirilen uçakla Rize'ye geldim. Yaz sezonu olmamasına rağmen uçak doluydu. Uçakta yabancı yolcular vardı." dedi.