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        Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, "Üç puan kaybederek ve zor bir duruma tekrar düşerek hayal kırıklığı yaşadık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 22:44 Güncelleme: 09.11.2024 - 22:44
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        Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, "Üç puan kaybederek ve zor bir duruma tekrar düşerek hayal kırıklığı yaşadık." dedi.

        Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayal kırıklığı yaşayarak maçı bitirdiklerini söyledi.

        Kazanmak için geldikleri müsabakadan 3-1 mağlup olarak ayrıldıklarını aktaran Güneş, "Oyunun gol atıncaya kadar belli bir dengesi vardı. Ama golden sonra kendi sahamıza çekilerek rakibin üstümüze gelmesine izin verdik. Aldığımız toplarla çıkamadık. Devrenin son dakikasında yediğimiz golle ki o arada son 5 dakikada tamamen baskı altındaydık, ikinci yarıya daha moralsiz çıktık. Oyuna baktığımızda beklediğimiz oyunun altında oynadık. Takım olarak bugün oynadığımız oyun, rakibin isteğine cevap vermedi. Tabii benim tercihlerimle olan bir şey." diye konuştu.

        Güneş, daha dirençli, inançlı ve isyan eden bir takım görmek istediklerini belirterek, "Ama maalesef olmadı. Bu değişiklikleri, oyun içerisindeki farklılıkları zaman zaman yaşadık. Başakşehir, Göztepe ve Fenerbahçe maçı sonrası burada. Daha iyi oynamamız gerekirken beklediğimizden daha olumsuz oyunlar ve çok hatalar yaparak çıktık. Kaybettiğimiz üç puan sadece üç puan değil. Oyun olarak da bizim için hayal kırıklığı. Oyuncular için de öyle."ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor'un bir çıkışa ihtiyacı olduğuna işaret eden Güneş, şunları kaydetti:

        "Zaten bulunduğumuz durum iyi değildi. Ama büyük bir travma olduğunu düşünüyorum, onu hissediyorum. Çünkü oyuncuların oyun içindeki dalgalanmaları buna bağlı. İlk yarıda golden sonra savunmada kalmamıza rağmen savunma direncimizin olmaması, ikinci yarıda hücum etmemize rağmen istediğimiz şekilde gol pozisyonları bulamamak, hem hücumda hem savunmada başarısız olduğumuzu gösteriyor. Bulunduğumuz durum iyi bir durum değil. Bundan çıkmanın yollarını Trabzonspor olarak arayacağız. Ama bu maç sonrası söylenecek hiçbir söz yok. Çünkü hakikaten üzgünüm. Çünkü üst üste üçüncü mağlubiyetimiz. Diğer taraftan oyun olarak tatmin olmadığımız bir oyun. Trabzonspor taraftarına da camiaya da verdiğimiz söz, iyi futbol oynayarak oyununu kabul ettiren bir takım olmak istiyorduk. Oysa ne hücumda ne savunmada birçok maçta aynı şeyi yaşadık. Alt sıradaki takımlara puan kayıplarımız fazla oldu. Şu anda da diğer takımlardan bir farkımız kalmadı oyun olarak."

        Güneş, Trabzonspor'un büyük bir camia ve büyük bir takım olduğunu ifade ederek, "Başına bunun gelmesini kimse istemez. Oyuncu da ben de istemem. Ama biz hem yetkili hem sorumluyuz. O yüzden çözümü kendi içinde halledecektir. Şu andaki moral bozukluğunu, sıkıntıyı tarif etmekte zorluk çekiyorum. Çünkü üçüncü maçtan da mağlup olarak çıkarken Göztepe ve bu maçta oyun olarak da çok sıkıntılıydı. Rakibin isteğine ve kazanma arzusuna saygı duyuyorum. Ama bizim 1-0'dan sonra oyunu kontrol edememek ve arkasından yediğimiz gol sonrası bir isyan etmemek hem beni hem oyuncuları üzmüştür. Üç puan kaybederek ve zor bir duruma tekrar düşerek hayal kırıklığı yaşadık. Şu andaki durumumuz bir hayal kırıklığı." şeklinde konuştu.

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