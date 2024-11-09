Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Sahada daha çok pozisyon bulan, mücadele eden, maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da pozitif periyotlardan çıkıp bu karşılaşmaya gelmediğini belirtti.

"Bugünkü maçı bir silkelenme olarak görüyorduk." diyen Palut, "Oyuncularımda taktik, diziliş, formasyon gibi saha içi parametrelerden ziyade bir süredir göremediğim arzu, istek ve tabiri caizse maç kazanmak için savaşma gibi özellikleri görmek istiyorum. Onu tekrar yakalamak istiyorum. Çünkü geçen seneden bugüne negatif farkı oluşturan en önemli neden buydu." ifadelerini kullandı.