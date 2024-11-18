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        Kayaklı Koşu Milli Takımı, antrenmanlarını 1800 rakımlı yaylada gerçekleştiriyor

        Kayaklı Koşu Milli Takımı, Rize'nin Güneysu ilçesi sınırlarında bulunan 1840 rakımlı Handüzü Yaylası'nda çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:14 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:20
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        Kayaklı Koşu Milli Takımı, antrenmanlarını 1800 rakımlı yaylada gerçekleştiriyor
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        Kayaklı Koşu Milli Takımı, Rize'nin Güneysu ilçesi sınırlarında bulunan 1840 rakımlı Handüzü Yaylası'nda çalışmalarını sürdürüyor.

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ile yaylada antrenman yapan milli sporcuları ziyaret etti.

        Kamp yapan 15 sporcuyla bir araya gelen Baydaş, yaylada yapımı süren çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı.

        Baydaş, gazetecilere, turizm ve kış turizminin odak ve hedef noktaları olduğunu söyledi.

        Rize'de kış turizmi anlamında muazzam bir zemin olduğunu ifade eden Baydaş, "Türkiye'de 1800'lü rakımlarda birçok yerde şu anda kar yok. Henüz mevsim itibarıyla 20 Ekim'den bu yana bu rakımlarda kar bulunan bir şehiriz. Birinci avantajımız bu. Şu anda da Güneysu Handüzü Yaylası ekim sonu itibarıyla kar yağan yaylalardan birisi. Bunun devamında Çağrankaya Yaylası var." dedi.

        Baydaş, Handüzü Yaylası'nın kış sporları açısından odak noktalardan olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Yine bir diğer odak noktamız ise Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Galer Düzü mevkisi. Türkiye'de bu rakımda, bu paralelde ve bu düzlemde kar olan çok az yer var. Ekim sonu itibarıyla burası kayak yapmaya müsait hale geliyor. Bazı zamanlar mayıs sonuna kadar kış sporlarının yapılabileceği bir imkan sağlamış oluyor. Bu imkanı turizme ve spora çevirmenin gayretinde olacağız. Rize'den, üniversitemizden, her yerden kış ve kayak sporlarına ilginin arttığını göreceğiz. Önce biz kayabilmeliyiz. Biz kış sporlarını ve kayağı şehrimizde kültür haline getirebilmeliyiz ki buralardan faydalanabilelim ve buraları ulusal ve uluslararası düzleme açabilelim."

        Kaymakam Yelek ise Handüzü Yaylası'nın turizm açısından Türkiye'nin ender noktalarından bir yer haline geldiğini belirterek, "Yaylamızın en büyük avantajı havalimanımıza mesafesinin yaklaşık 40 dakika olması. Yaylanın Rize'nin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Özer de Güneysu'nun turizmde Rize'nin ve Türkiye'nin marka bölgelerinden biri olacağını kaydetti.

        Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Erkan Orhan, Türkiye'de kar olmadığından her yıl ekim, kasım aylarında antrenman için Avrupa'ya gittiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

        "Bu sene artık Avrupa'ya gitmenin anlamı yok. Burada daha uzun süre kar üzerinde durabiliyoruz. Avrupa'da sporcular 280 gün kar üzerinde durabiliyor. Biz onlara göre daha az durabiliyoruz. Çünkü ülkemize daha az kar düşüyor. Burası 1830 rakımda bizim kayaklı koşu sporuna uygun bir yer."

        Sporculardan Hiranur Çığrılı, "Türkiye'de hiçbir yerde kar olmadığı için buraya geldik. Burada kar olduğu için antrenmanlarımıza burada devam ediyoruz. Yarışlara hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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