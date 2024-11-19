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        Rize'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp otomobilini ateşe veren zanlı yakalandı

        Rize'nin Güneysu ilçesinde, birlikte seyahat ettiği otomobil sürücüsünü silahla yaraladıktan sonra aracı ateşe veren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 23:03 Güncelleme: 19.11.2024 - 23:08
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        Rize'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp otomobilini ateşe veren zanlı yakalandı
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde, birlikte seyahat ettiği otomobil sürücüsünü silahla yaraladıktan sonra aracı ateşe veren zanlı gözaltına alındı.

        Rize'den Güneysu istikametine seyreden 53 RT 188 plakalı otomobil sürücüsü Lütfullah S. ile araçta bulunan Hüseyin K. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K, sürücü Lütfullah S.'yi tabancayla yaraladıktan sonra otomobili ateşe verdi.

        İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen otomobilde hasar oluştu.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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