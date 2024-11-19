Rize'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp otomobilini ateşe veren zanlı yakalandı

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rize'den Güneysu istikametine seyreden 53 RT 188 plakalı otomobil sürücüsü Lütfullah S. ile araçta bulunan Hüseyin K. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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