Rize Valisi Baydaş heyelanla ilgili değerlendirmede bulundu:

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Şu an için sel riskimiz yok ama toprak belli bir oradan suya dolduğu için heyelan riskimiz var." dedi.

Baydaş, dün heyelan meydana gelen Çayeli ilçesinde gazetecilere, ilgili il müdürlerinin katılımlarıyla değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Alınması gereken tedbirleri değerlendirdiklerini belirten Baydaş, "Burada üzücü olan şey can kaybımızın olmasıdır. Can kaybı olunca, her ne tedbir alırsak alalım o can geriye gelmiyor." diye konuştu.