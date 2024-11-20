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        Rize Valisi Baydaş heyelanla ilgili değerlendirmede bulundu:

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Şu an için sel riskimiz yok ama toprak belli bir oradan suya dolduğu için heyelan riskimiz var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:14 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:26
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        Rize Valisi Baydaş heyelanla ilgili değerlendirmede bulundu:
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        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Şu an için sel riskimiz yok ama toprak belli bir oradan suya dolduğu için heyelan riskimiz var." dedi.

        Baydaş, dün heyelan meydana gelen Çayeli ilçesinde gazetecilere, ilgili il müdürlerinin katılımlarıyla değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

        Alınması gereken tedbirleri değerlendirdiklerini belirten Baydaş, "Burada üzücü olan şey can kaybımızın olmasıdır. Can kaybı olunca, her ne tedbir alırsak alalım o can geriye gelmiyor." diye konuştu.

        Baydaş, bölgede bundan sonra alınması gereken tedbirleri müzakere ettiklerini yineleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Şu an için sel riskimiz yok ama toprak belli bir oradan suya dolduğu için heyelan riskimiz var. Vatandaşlarımızı heyelan riski olan bölgelerde daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Tedbirlerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz. Ekipler bugün ve yarın binanın arka kısımda değerlendirme ve incelemeye başlayacaklar. Arkada bir istinat duvar var, onun olduğu yere teknik arkadaşlarımız bakacak. İş makineleriyle girebildiğimiz yere kadar gireceğiz. Direkt heyelana maruz kalan binayla ilgili ilgili tedbirlerimizi, arkadaşlarımızın ön çalışmalarının ardından değerlendireceğiz."

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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