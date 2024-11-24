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        Rize'de dereye yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Rize'nin İkizdere ilçesinde kamyonetin dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 22:49 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:00
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        Rize'de dereye yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Rize'nin İkizdere ilçesinde kamyonetin dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Anzer Yaylası- İkizdere yolunun Yerelma köyü mevkisinde Ş.H. (60) idaresindeki 61 OF 570 plakalı kamyonet dereye yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonette bulunan B.A (28), A.G. (26) ve A.T. (29) yaralandı.

        Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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