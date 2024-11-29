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        Rize'de sahipsiz köpeklerin kadına saldırma anı güvenlik kamerasında

        Rize'de sahipsiz köpeklerin bir kadına saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:26
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        Rize'de sahipsiz köpeklerin kadına saldırma anı güvenlik kamerasında
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        Rize'de sahipsiz köpeklerin bir kadına saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İslampaşa Mahallesi'nde dün sahipsiz iki köpek, kaldırımda yürüyen kadına doğru koştu. Köpeklerden kaçmak için ani bir hareketle yola koşan kadın, dengesini kaybederek düştü.

        Kadın kendi çabasıyla yerden kalkarken, köpekler de durumu fark eden vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

        Kadının yaralanmadığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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