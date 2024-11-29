Rize'de sahipsiz köpeklerin kadına saldırma anı güvenlik kamerasında
Rize'de sahipsiz köpeklerin bir kadına saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Rize'de sahipsiz köpeklerin bir kadına saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İslampaşa Mahallesi'nde dün sahipsiz iki köpek, kaldırımda yürüyen kadına doğru koştu. Köpeklerden kaçmak için ani bir hareketle yola koşan kadın, dengesini kaybederek düştü.
Kadın kendi çabasıyla yerden kalkarken, köpekler de durumu fark eden vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.
Kadının yaralanmadığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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