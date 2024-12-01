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        Rize'de tahliye edilen apartmanın sakinleri yeni heyelan riskine karşı uyarılıyor

        Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelan nedeniyle tahliye edilen binanın bazı dairelerine uyarı yazısı asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:07 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:18
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        Rize'de tahliye edilen apartmanın sakinleri yeni heyelan riskine karşı uyarılıyor
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelan nedeniyle tahliye edilen binanın bazı dairelerine uyarı yazısı asıldı.

        İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 19 Kasım'da arka tarafındaki toprak kütlesinin kaydığı 6 katlı apartman, tekrar yaşanabilecek heyelan riskine karşı tahliye edildi.

        Bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayın ardından yamaca branda serilerek bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.

        Çayeli Belediyesi ekipleri, heyelan nedeniyle toprak dolan evleri temizledi, apartman sakinlerinin riskli evlerine girmemeleri için de dairelerin kapılarına uyarı yazıları astı.

        Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gazetecilere, yeni afetlerin yaşanmaması için yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

        AFAD, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve belediye koordinasyonunda bu konuda planlama yaptıklarını belirten Çiftçi, "Bizim çalışmalarımızı engelleyen en büyük faktörlerden birisi yağmur. Burada derinlemesine bir çalışma yapmak lazım. Binaların arka kısmında kalan toprak kaldırılacak." dedi.

        Çiftçi, heyelana maruz kalan evlerin içerisindeki toprağı boşalttıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Yağmur dindikçe temizleme yapıyoruz. Toprak suya doymuş. 'Yeniden bir afeti tetikleyecek bir durum ortaya çıkmasın.' diye bu konuda çok hassas çalışmalar yapılıyor. Toprak yeniden kayıp evlere girebilir. Sahada teyakkuzdayız ve dikkatliyiz. Yaklaşık 1 aydır sürekli yağmur yağıyor. Suya doymuş toprağın mümkün olduğu kadar az suyla temas etmesi için naylonla bir örtüleme yaptık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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