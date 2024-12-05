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        Rize'de iki kardeşin kalp kapakçıkları aynı gün yapılan operasyonla değiştirildi

        Rize'de, 65 yaşındaki Müsayet Okumuş ve 70 yaşındaki ağabeyi Ordigan Özgen aynı gün kalp kapakçığı operasyonu geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:22 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:35
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        Rize'de iki kardeşin kalp kapakçıkları aynı gün yapılan operasyonla değiştirildi
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        Rize'de, 65 yaşındaki Müsayet Okumuş ve 70 yaşındaki ağabeyi Ordigan Özgen aynı gün kalp kapakçığı operasyonu geçirdi.

        Rize Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tetkikleri yapılan Okumuş ve Özgen'in, kalp kapakçıklarının değiştirilmesine karar verildi.

        Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sedat Ozan Karakişi ve ekibi, 28 Aralık'ta eş zamanlı gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla iki kardeşin kalp kapakçıklarını değiştirdi.

        Hastanede bir süre daha tedavi gören iki kardeş, taburcu edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Sedat Ozan Karakişi, nefes darlığı, çabuk yorulma ve çarpıntı şikayetleri olan hastaları birkaç aydır takip altında tuttuklarını belirtti.

        Yapılan tetkiklerde her ikisinde de kalpten çıkan aortta ve kalp kapakçığında kireçlenmeye bağlı daralma tespit ettiklerini vurgulayan Karakişi, şu değerlendirmede bulundu:

        "Hazırlıkları yapıp onlar için en uygun tedaviyi planladık ve hastalarımızı yatırdık. Müsayet hanım için hayvanlardan elde edilen biyolojik kalp kapakçığını yaklaşık 7 santim küçük kesi yöntemi ile değiştirdik. Ordigan beyin ise sol kapakçığında ileri derecede kaçak tespit ettik. Orgidan beyi klasik yöntemle göğüs kafesini açarak bir kalp kapakçığını hayvanlardan elde edilen biyolojik kalp kapakçığı ile değiştirdik, diğer kapakçığı da tamir yöntemi ile tedavi ettik. Şu an iki hastamız da sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. İnşallah daha da iyi olacaklar."

        Müsayet Okumuş ise 17 yıldır kalp rahatsızlığı bulunduğunu anlatarak, "Göğüs ağrısı ve çarpıntı yüzünden yol yürüyemiyordum ve anjiyo oldum. Doktor, 'Damarlarda tıkanıklık yok' dedi. Yaklaşık üç ay önce rahatsızlandım ve yürürken fenalaşıp yere düştüm. Daha sonra hastaneye geldim ve doktorlarımız ameliyatımı gerçekleştirdi. Kendimi iyi hissediyorum." ifadesini kullandı.

        Ordigan Özgen de 11 senedir hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Altı sefer anjiyo oldum, en sonunda 'Kalp kapakçığın değişecek, bundan kurutuluşun yok' dediler. Kararımı verdim ve kardeşimle beraber ben de ameliyat oldum. Önceden nefes darlığı ve göğüs ağrım çok oluyordu şimdi daha iyiyim. Allah devletimize zeval vermesin, hocalarımdan Allah razı olsun."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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