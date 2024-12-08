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        Rize Valiliğinden Karadeniz Sahil Yolu'nu kullanacak sürücülere uyarı:

        Rize Valiliği sürücüleri, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yola çıkmamaları için uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 10:19 Güncelleme: 08.12.2024 - 10:19
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        Rize Valiliğinden Karadeniz Sahil Yolu'nu kullanacak sürücülere uyarı:
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        Rize Valiliği sürücüleri, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yola çıkmamaları için uyardı.

        Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Rize'nin Fındıklı ilçesi ile Artvin'in Arhavi ilçesi arasındaki Güngören Tüneli çıkışı Kıyıcık mevkisinde gece saatlerinde heyelan meydana geldiği anımsatıldı.

        Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlelerinin Karadeniz Sahil Yolu'nu çift yönlü ulaşıma kapattığı kaydedilen açıklamada, "Karayolları, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri heyelanın meydana geldiği alanda acilen çalışmalara başlamış olup can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın bu güzergahta yola çıkmamaları önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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