Rize Valiliğinden Karadeniz Sahil Yolu'nu kullanacak sürücülere uyarı:

Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlelerinin Karadeniz Sahil Yolu'nu çift yönlü ulaşıma kapattığı kaydedilen açıklamada, "Karayolları, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri heyelanın meydana geldiği alanda acilen çalışmalara başlamış olup can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın bu güzergahta yola çıkmamaları önemle rica olunur."

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Rize'nin Fındıklı ilçesi ile Artvin'in Arhavi ilçesi arasındaki Güngören Tüneli çıkışı Kıyıcık mevkisinde gece saatlerinde heyelan meydana geldiği anımsatıldı.

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