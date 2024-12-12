Rize'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 358,39 gram sentetik uyuşturucu, 2,86 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
İnsansız hava aracı, narkotik köpeği ve 107 personelin katıldığı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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