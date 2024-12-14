Rize'de şiddetli fırtına etkili oldu
Rize'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Rize'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli fırtına öğle saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 8 katlı apartman sakinlerinden bazıları, şiddetli fırtına esnasında sallandığını hissettikleri binadan dışarı çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 72 kişinin binadan tahliye edilmesinin ardından inceleme başlattı.
Apartman sakinlerinden bazıları yakınlarının yanına giderken bazıları ise misafirhanelere yerleştirildi.
Öte yandan denizde oluşan dalgaların sahile vurması sonucu bir işletmenin camları kırıldı. Su dolan işletmede maddi hasar meydana geldi.
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