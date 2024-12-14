Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Ergin Gözütok, Murat Temel
Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat Pala, Alikulov, Mocsi, Taha Şahin, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Akintola, Olawoyin, Ghezzal, Sowe
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Bazoer, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Guilherme, Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Aleksic, Ndao, Kramer
Gol: Dk. 45 Sowe (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 36 Jevtovic, Dk. 45+2 Umut Nayir (Yedek kulübesinde) (TÜMOSAN Konyaspor)
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