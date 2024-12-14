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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:08
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Alper Akarsu, Murat Ergin Gözütok, Murat Temel

        Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat Pala, Alikulov, Mocsi, Taha Şahin, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Akintola, Olawoyin, Ghezzal, Sowe

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Bazoer, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Guilherme, Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Aleksic, Ndao, Kramer

        Gol: Dk. 45 Sowe (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 36 Jevtovic, Dk. 45+2 Umut Nayir (Yedek kulübesinde) (TÜMOSAN Konyaspor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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