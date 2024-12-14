Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Güneysu'yu 39-26 mağlup etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Güneysu'yu 39-26 mağlup etti.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar, 19-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Beşiktaş, maçtan 39-26 galip ayrıldı.
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