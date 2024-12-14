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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Güneysu'yu 39-26 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:23 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:23
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Güneysu'yu 39-26 mağlup etti.

        Güneysu Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar, 19-12 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Beşiktaş, maçtan 39-26 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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