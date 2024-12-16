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        Rize'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Rize'de yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 19:21 Güncelleme: 16.12.2024 - 19:21
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        Rize'de bir kişi evinde ölü bulundu
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        Rize'de yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Merkeze bağlı Boğaz Mahallesi'nde 64 yaşındaki Ahmet Ali Başoğlu'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine eve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren sağlık ekipleri, Ahmet Ali Başoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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