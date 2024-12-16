Rize'de bir kişi evinde ölü bulundu
Rize'de yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Rize'de yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Merkeze bağlı Boğaz Mahallesi'nde 64 yaşındaki Ahmet Ali Başoğlu'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine eve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık ekipleri, Ahmet Ali Başoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
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