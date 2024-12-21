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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Spor Toto, deplasmanda Rize Belediyespor'u 41-30 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:41
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Spor Toto, deplasmanda Rize Belediyespor'u 41-30 yendi.

        Konuk takım, Güneysu Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 22-15 önde bitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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