Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Spor Toto, deplasmanda Rize Belediyespor'u 41-30 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Spor Toto, deplasmanda Rize Belediyespor'u 41-30 yendi.
Konuk takım, Güneysu Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 22-15 önde bitirdi.
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