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        Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası

        Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda Güneysuspor, Rize Belediyespor'u 37-28 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 19:30 Güncelleme: 29.12.2024 - 19:30
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        Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası
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        Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda Güneysuspor, Rize Belediyespor'u 37-28 yendi.

        Güneysu Spor Salonu'nda oynanan eleme turu karşılaşmasının ilk yarısını, Güneysuspor 16-13 önde tamamladı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında, Güneysuspor üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 37-28 skorla galip geldi.

        Grubu lider tamamlayan DEPSAŞ Enerji As, sekizli finalde mücadele etmeye hak kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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