Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda Güneysuspor, Rize Belediyespor'u 37-28 yendi.
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda Güneysuspor, Rize Belediyespor'u 37-28 yendi.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan eleme turu karşılaşmasının ilk yarısını, Güneysuspor 16-13 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında, Güneysuspor üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 37-28 skorla galip geldi.
Grubu lider tamamlayan DEPSAŞ Enerji As, sekizli finalde mücadele etmeye hak kazandı.
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