Rize'de yağışın ardından heyelan oluştu
Rize'nin Derepazarı ilçesinde yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma kapatıldı.
Rize'nin Derepazarı ilçesinde yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma kapatıldı.
Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçeye bağlı Eriklimanı Mahallesi'nden geçen yolda heyelan oluştu.
Yolun kenarındaki istinat duvarının çökmesi sonucu toprak kayması meydana geldi. Yol kenarındaki yüksek gerilim direği de çökme nedeniyle aşağı kaydı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, önlem alarak yolu trafiğe kapattı.
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