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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:04
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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.

        Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, 20 puanla 12. sırada yer alıyor.

        Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 16 kez havalandıran yeşil-mavili ekip, kalesinde 25 gole engel olamadı.

        Ligde son iç saha maçında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş ise 26 puanla 6. sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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