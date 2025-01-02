Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, 20 puanla 12. sırada yer alıyor.
Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 16 kez havalandıran yeşil-mavili ekip, kalesinde 25 gole engel olamadı.
Ligde son iç saha maçında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş ise 26 puanla 6. sırada bulunuyor.
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