Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Karadenizli çınarların hayat tecrübeleri gençlere aktarılıyor

        FİKRET DELAL - Rize'nin Güneysu ilçesinde 70 yaş üzerindeki bazı kişiler, hayat tecrübelerini genç kuşaklara aktarmak için kamera karşına geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadenizli çınarların hayat tecrübeleri gençlere aktarılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        FİKRET DELAL - Rize'nin Güneysu ilçesinde 70 yaş üzerindeki bazı kişiler, hayat tecrübelerini genç kuşaklara aktarmak için kamera karşına geçti.

        Güneysu Gençlik Merkezince yaklaşık bir yıldır yürütülen "Genç Kalan Hayatlar Projesi" çerçevesinde 42 kişi, yaşam yolculukları ve mesleki deneyimlerini anlattı.

        Gönüllülerin, "Genç kalan hayatlar, hayatın merhametli ellerinden gençlere uzanan tecrübe yolculuğu" sloganıyla gerçekleştirdiği proje kapsamında yaşlılarla yapılan röportajlar, sosyal medya platformlarında ilgi gördü.

        ​​Güneysu Gençlik Merkezi Müdürü Hikmet Yanık, AA muhabirine, projenin amacının, gençlerin 70 yaş üstü çınarların hayat tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

        Kayda alınan röportajları merkezin sosyal medya hesaplarından yayınladıklarını belirten Yanık, "Proje bittiğinde yaşlılarımızı bir araya getirip, onlarla beraber güzel bir gala yapmayı düşünüyoruz." dedi.

        Yanık, projeyi geliştirmeyi planladıklarını anlatarak, "Gençlerin desteğiyle sadece ilçedeki değil, Rize'deki yaşlıların tecrübelerini aktarmayı da istiyoruz. Yaşam hikayelerini kitap haline getirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

        - "Yeri geldi sevindik, yeri geldi çok şaşırdık"

        Proje koordinatörü Zeynep Demirkan ise yaşlıların geçmişte yaşadıklarını, hikayelerini öğrenmek istediklerini söyledi.

        Proje sayesinde 42 yaşlıya ulaştıklarını dile getiren Demirkan, "Videoların bir kısmını sosyal medya hesaplarından paylaştık." dedi.

        Demirkan, videolara yapılan yorumların çok güzel olduğuna işaret ederek, "İnsanların eskiye bir özleminin olduğunu da fark etmiş olduk." ifadesini kullandı.

        Dinledikleri hayat hikayelerinden etkilendiklerini belirten Demirkan, şunları kaydetti:

        "Yeri geldi sevindik, yeri geldi çok şaşırdık. Sert gözüken amcamızın ve teyzemizin bir şeyler anlatmaya başladıklarında gözlerinin yaşardığını, hemen duygulandığını gördük. Bu bana çok garip hissettirdi. Kısıtlı imkanlara sahip olmalarına rağmen, bizden çok daha şükrettiklerine şahit oldum."

        - "Hayatımı anlatırken eskiden yaşadıklarım aklıma geldi"

        Hikayesini gençlere anlatan 76 yaşındaki Mehmet Büyük, projeyi çok beğendiğini söyledi.

        Gençlerin projesinin yararlı olduğunu düşündüğünü ifade eden Büyük, "Bu tür projelerin devam etmesi lazım. Bizden büyük olanlar, yaşadıklarını bize anlatırlardı. Şimdi de biz anlatıyoruz. Gençlere anlatılan hayat hikayelerini güzel buluyorum. Gençlerin bunlardan tecrübe edinmeleri lazım." diye konuştu.

        Büyük, hayatını anlatırken zorlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Hayatımı anlatırken eskiden yaşadıklarım aklıma geldi. Hikayemin bir kısmını da gençler sosyal medyada paylaşmış. Çok yerden telefon geldi. Gençlerimizin bu tür hayat hikayelerinden ders almalarını isterim. İnsanlara yararlı bir şeylerin peşinde gayret göstermelerini isterim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Rize sahil yolunda kaza; 2 yaralı
        Rize sahil yolunda kaza; 2 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih yazmak için önümüzde bulunmaz bir fırsat var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih yazmak için önümüzde bulunmaz bir fırsat var
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Çaykur Rizespor Kulübüne ziyaret
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Çaykur Rizespor Kulübüne ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katıldı
        Erdoğan: Bölücü caniler ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlik...
        Erdoğan: Bölücü caniler ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlik...