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        Rize'de hastane duvarına çarpan otomobilin sürücüsünün silahla yaralandığı belirlendi

        Rize'de hastane duvarına çarpan otomobilin sürücüsünün silahla yaralandığı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:19 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:31
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        Rize'de hastane duvarına çarpan otomobilin sürücüsünün silahla yaralandığı belirlendi
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        Rize'de hastane duvarına çarpan otomobilin sürücüsünün silahla yaralandığı belirlendi.

        İslampaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kavşağı'nda, Ö.Ö. yönetimindeki 06 AE 9011 plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 53 AC 615 plakalı minibüse çarptı.

        Savrulan otomobil, refüjü aşarak yolun karşısındaki tıp fakültesinin duvarına çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazadan önce silahla yaralandığı belirlenen sürücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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