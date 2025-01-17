Rize'de hastane duvarına çarpan otomobilin sürücüsünün silahla yaralandığı belirlendi
Rize'de hastane duvarına çarpan otomobilin sürücüsünün silahla yaralandığı belirlendi.
Rize'de hastane duvarına çarpan otomobilin sürücüsünün silahla yaralandığı belirlendi.
İslampaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kavşağı'nda, Ö.Ö. yönetimindeki 06 AE 9011 plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 53 AC 615 plakalı minibüse çarptı.
Savrulan otomobil, refüjü aşarak yolun karşısındaki tıp fakültesinin duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazadan önce silahla yaralandığı belirlenen sürücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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