Rize'de kar nedeniyle 67 köye ulaşım sağlanamıyor
Rize'de karlı ve soğuk hava yüksek kesimlerde etkili oldu.
Rize'de karlı ve soğuk hava yüksek kesimlerde etkili oldu.
Kar nedeniyle il merkezi ve Güneysu'da 2, Ardeşen'de 6, Çamlıhemşin'de 9, Çayeli'nde 10, Fındıklı'da 3, Hemşin'de 8 ve İkizdere'de 29 olmak üzere toplam 67 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yolların ulaşıma açılabilmesi için İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışma başlattı.
Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisinde bulunan tünel bölgesi ve Ayder Yaylası'na ulaşımda aksama yaşanmaması için görev yapıyor.
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