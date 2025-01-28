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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçın, zor bir karşılaşma olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 13:44 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:50
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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmede bulundu:
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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçın, zor bir karşılaşma olacağını söyledi.

        Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bazı periyotlar olumlu geçerken bazı periyotlarda ise çok negatif görüntü sergilediklerini belirtti.

        Ligin genel anlamında daha istikrarlı bir takım görüntüsünde olmaları gerektiğini ifade eden Palut, "Hafta sonu zor bir deplasman maçı olacak. Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Hafta içi çalışmalarımızı yaparak hazırlanıp ve çıkıp oynayacağız." dedi.

        Palut, takımın mevcut durumu ve son maç performanslarına göre bazı değişiklikler düşündüklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu sadece oyuncu anlamında olmuyor. Antrenman şekilleri ve antrenman yoğunluğu anlamında, defansif ve gol bölgesinde yoğunlaştığımız yerler olabiliyor. Ama her şeyi de sil baştan yapabileceğimiz bir takımımız yok. Elimizdeki oyuncular ve özellikleri belli. Özelikle kötü giden periyotlarda saptamalarımız neyse biz buna yönelik çalışmaları yapıyoruz. Dönem dönem teknik adamın da antrenman içerisindeki tavrı duruma göre değişebiliyor. Modumuz da değişebiliyor."

        Transfer konusuna da değinen Palut, şöyle devam etti:

        "Geçen hafta içerisinde Samet Akaydin'ı transfer ettik. Bir de hücum bölgesine transfer yapmak istiyoruz. Kanat oynayabilecek, belki dönem dönem 10 numarada görev yapabilecek bir oyuncu profili arıyoruz. Bir ofansif oyuncu aldığımız zaman hücumu değişik rotasyonlarda şekillendirebileceğiz. Şu an için ana hedefimiz bir kanat oyuncusu ile takımımızı desteklemek. Ama tabii ki transfer bir süreç. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ama bu transfer dönemi varken bunu da halledelim diyebiliriz. Belki de aramızdan ayrılacak oyuncular bizim beklediğimiz sayıdan daha fazla olabilir. Bu noktada da biz burayı telafi etme adına transfer yapabiliriz."

        Geçen sezon ile bu sezonki takım arasındaki farka ilişkin ise Palut, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Geçen seneki takım, daha bekleyip topları kazanıp hızlı kontra ataklarla sonuca gitmeye çalışan bir takımdı ve dinamizmi daha yüksekti. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Bu seneki takımımız biraz daha oyuna hükmetmeye çalışan bir takım. Ligin ilk maçından beri özellikle burada kimle oynarsak oynayalım özellikle iç sahada biz kesinlikle oyunu domine eden taraftık. Geçiş futbolu oynayan bir Rizespor'dan daha çok, set hücumu oynamaya çalışan bir Rizespor'a evrilme oldu ve bunun dönem dönem sıkıntılarını yaşadık. Burada insanlar neyi görmemiş olabilir? İşte o eski arzu, hırçınlık, o oyun şeklini görmemiş olabilirler. Topa sahip olarak oynamak istiyoruz."

        Palut, Adana Demirspor maçında VAR'ın önce gol kararı verip daha sonra ofsayt gerekçesiyle iptal etmesine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

        "Dördüncü hakemin bana yapmış olduğu açıklama, benim için esastır. Ayaktan çıkma anını tekrar check ettiklerini söylediler. Ben de şunu anlıyorum, pozisyona baktı en baştan pozisyon ofsayt gibi geldi. Daha sonra çizdi, teknolojik anlamda ofsayt olmadığını gördü ama teknolojiyle hissiyatını birleştirecek ikinci çizimi yaptı ve ofsayt verdi. Baktığın zaman ofsayt değil pozisyon ama iki, üç kere başımıza geldi, kesildi ve ofsayt denildi. Pozisyon ofsayt olabilir de olmaya bilir de ama kötü bir uygulamaydı. Son derece kötü bir uygulamaydı. Burada böyle bir hatanın yapılmaması lazımdı. Prestij açısından güzel bir görüntü olmadı. VAR uygulamalarında çok fazla negatif sonuçlar bizim adımıza gelişti."

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