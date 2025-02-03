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        Rize'de bahçesinde çökmeler oluşan okulda eğitime ara verildi

        Rize'de Ortapazar Ortaokulu'nda, daha önce meydana gelen heyelan nedeniyle bahçe ve bahçe duvarlarında oluşan çökmelerin artmasından dolayı eğitime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 19:33 Güncelleme: 03.02.2025 - 19:41
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        Rize'de bahçesinde çökmeler oluşan okulda eğitime ara verildi
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        Rize'de Ortapazar Ortaokulu'nda, daha önce meydana gelen heyelan nedeniyle bahçe ve bahçe duvarlarında oluşan çökmelerin artmasından dolayı eğitime ara verildiği bildirildi.

        Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Devlet Su İşleri 224. Rize Şube Müdürlüğünce, söz konusu okulun bitişiğinde bulunan Sahur Deresi'nde ıslah çalışması başlatıldığı belirtildi.

        Çalışmalar sırasında daha önce çökmelerin yaşandığı okul bahçesi ve çevre duvarlarında, zeminde devam eden hareketler sonucunda bir miktar daha kayma meydana geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Müdürlüğümüz ve Devlet Su işleri 224. Rize Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince sahada yapılan incelemeler neticesinde Ortapazar Sahur Deresi üzerinde devam eden ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak Ortapazar Ortaokulu Müdürlüğündeki eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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