Rize'nin tescilli ürünleri Migros raflarında satılacak

Rize'nin coğrafi işaretli ürünlerinin Migros tarafından yerel, ulusal ve uluslararası pazarlara ulaştırılmasını ve satışının yapılmasını içeren protokol imzalandı.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, valilikte düzenlenen imza töreninde Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Migros İhracat İthalat Direktörü Cavit Metin ve Migros Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen yer aldı.

Vali Baydaş, yaptığı konuşmada, yöreye özgü ürünleri ulusal ve uluslararası pazarda yer alması için çalıştıklarını söyledi.

Bunun kente önemli bir katma değer sağlayacağını aktaran Baydaş, "Özellikle çay konusunda, el yapımı ve organik çay ürünlerinin piyasaya ve pazara ulaşması çok önemli. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Daha sonra Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize İl Özel İdaresi, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ticaret Borsası, Rize Ziraat Odası, Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Rize İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği, S.S. Ayder Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Migros Ticaret A.Ş. arasında protokol imzalandı.

Açıklamada, Rize'nin coğrafi işaretli ürünleri ise şu şekilde sıralandı:

"Rize çayı, Anzer balı, Rize simidi, Rize kavurması, Derepazarı pidesi, Rize muhlaması, Ayder balı, Rize enişte lokumu, Çayeli kolot peyniri, Rize baston ekmek, Rize bezi, Pileki taşı, Hemşin çorabı, Cimil çorabı, Rize pepeçurası, Rize etli karalahana sarması, Çayeli kurufasülyesi."