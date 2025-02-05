Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:Çaykur Didi
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Göktuğ Hazar Erel
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Alikulov, Ayberk Karapo, Hojer (Dk. 46 Mithat Pala), Muhammet Taha Şahin (Dk. 62 Akintola), Varesanovic (Dk. 63 Minchev), Bujubasic, Zeqiri, Olawoyin, Emrecan Bulut (Dk. 52 Doğanay Avcı), Jurecka
MKE Ankaragücü: Erten Ersu, Coelho, Mesut Emre Kesik, Miraç Şimşek, Hayrullah Bilazer (Dk. 74 Zahir Ersari), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 75 Arda Doğan), Enes Tepecik (Dk. 46 Hasan Nazarov), Ali Kaan Güneren, Rakoczy (Dk. 46 İsmail Çokçalış), Siraç Astanakulov (Dk. 89 Muhammet Emin Güler), Bajic
Goller: Dk. 10 Varesanovic, Dk. 15 Jurecka (Çaykur Rizespor), Dk. 77 Coelho (MKE Ankaragücü)
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