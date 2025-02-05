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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 20:01 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:01
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:Çaykur Didi

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Göktuğ Hazar Erel

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Alikulov, Ayberk Karapo, Hojer (Dk. 46 Mithat Pala), Muhammet Taha Şahin (Dk. 62 Akintola), Varesanovic (Dk. 63 Minchev), Bujubasic, Zeqiri, Olawoyin, Emrecan Bulut (Dk. 52 Doğanay Avcı), Jurecka

        MKE Ankaragücü: Erten Ersu, Coelho, Mesut Emre Kesik, Miraç Şimşek, Hayrullah Bilazer (Dk. 74 Zahir Ersari), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 75 Arda Doğan), Enes Tepecik (Dk. 46 Hasan Nazarov), Ali Kaan Güneren, Rakoczy (Dk. 46 İsmail Çokçalış), Siraç Astanakulov (Dk. 89 Muhammet Emin Güler), Bajic

        Goller: Dk. 10 Varesanovic, Dk. 15 Jurecka (Çaykur Rizespor), Dk. 77 Coelho (MKE Ankaragücü)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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