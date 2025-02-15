Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Dedektör köpekle yapılan aramalarda, 27 kilo 500 gram esrar, 12 kilo 282 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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