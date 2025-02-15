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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:02
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karadeniz Sahil Yolu'nun Gündoğdu mevkisinde durdurulan iki araçta arama yapıldı.

        Dedektör köpekle yapılan aramalarda, 27 kilo 500 gram esrar, 12 kilo 282 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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