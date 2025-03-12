Çaykur Rizesporlu futbolcu Berkay Özcan, Bodrum FK maçını değerlendirdi:

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında, 16 Mart Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor’un orta saha oyuncusu Berkay Özcan, sahaya galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Berkay Özcan, son oynadıkları Antalyaspor maçında yenildiklerini hatırlatarak, pazar günü 3 puan alacaklarını iddia etti.

Maç hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Berkay, "Bütün maçlar önemli ama Bodrum FK maçı bizim için ayrı bir öneme sahip. Kendi sahamızda oynuyoruz ve taraftarımızın desteğiyle bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Ona göre de antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Berkay Özcan, milli takımda oynama arzusunun da devam ettiğini dile getirerek, "Her oyuncunun milli formayı giymek gibi bir hedefi vardır. Bunun için sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.