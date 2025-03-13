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        Rize'de okuma yazma öğrenen öğrenciler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı

        Rize'de okuma yazma öğrenen öğrenciler, "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında, sınırda vatani görevlerini yapan askerlere mektup yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:18 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:24
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        Rize'de okuma yazma öğrenen öğrenciler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
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        Rize'de okuma yazma öğrenen öğrenciler, "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında, sınırda vatani görevlerini yapan askerlere mektup yazdı.

        Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, çocukların vatan ve millet sevgisiyle kaynaşması, mektuplaşma alışkanlığının canlanması amacıyla "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında, Şehit Nedim Çalık İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, ilk kez mektup kaleme aldı.

        Öğrencilerin mektupları, sınır bölgelerinde görev yapan askerlere ulaştırılacak.

        Milli Eğitim Şube Müdürü Eyüp Solmaz, gazetecilere, projenin Rize'de iki okulda uygulandığını belirterek, "Öğrencilerimizin milli ve manevi duygularını geliştirmek, vatan millet sevgilerini pekiştirmek için çok güzel bir proje. İlimizde de uygulamaktan dolayı mutluyuz." dedi.

        Öğrencilerden Buğrahan Aktoğan, mektubunda, "Sevgili asker abilerim, ben birinci sınıfa gidiyorum. Sizi çok seviyorum. Bizi koruduğunuz için size teşekkür ederim. Siz bizim kahramamızsınız. Ben de büyüyünce cesur olmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın." ifadelerine yer verdi.

        Mektubunda askerleri çok sevdiğini yazan Mustafa Kaan Avcı da "Bizler için ülkemizi koruyorsunuz. Biz sizlere çok şey borçluyuz. Ben de büyüyünce ülkemi geliştirmeye çalışacağım. Siz ülkemizi koruduğunuz için biz çok mutluyuz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın." cümlelerini kaleme aldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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