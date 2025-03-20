Görme engelli iki arkadaş mukabele geleneğini Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim'le sürdürüyor

AYFER KOÇAL - Rize'de Kur'an-ı Kerim okumayı Braille alfabesiyle basılan mushaflardan ​​​​​​​öğrenen görme engelli Musa Küçük ve Celil Uzun, ramazanda mukabele yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Göz tansiyonu nedeniyle 10 yaşında görme yetisini kaybeden 41 yaşındaki Küçük ve doğuştan görme engelli 36 yaşındaki Uzun, Rize Müftülüğünce görme engellilere yönelik düzenlenen "Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim Kursu"na katıldı.

Yaklaşık bir yılda Kur'an okumayı öğrenen iki arkadaş, Braille alfabesiyle basılan mushaflar yardımıyla mukabele geleneğini de sürdürüyor.

- "Kur'an-ı mukabele ediyoruz, bunun güzelliği başka"

Rize Orman İşletme Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Musa Küçük, AA muhabirine, 10 yaşında görme yetisini kaybettiği için Braille alfabesini öğrenerek eğitimine devam ettiğini söyledi.

Her zaman Kur'an okumayı öğrenmek istediğini ifade eden Küçük, kız arkadaşının vefatının ardından bu arzusunu yerine getirmeye karar verdiğini anlattı.

Yaşadığı acı kayıptan sonra hep başkalarından Kur'an okumalarını istediğini dile getiren Küçük, şöyle devam etti:

"Birilerinden rica ediyordum. Bunlar hep kısıtlı oluyordu. Derdini anlatıyorsun, insanlar dinliyor ama hiçbir şey seni manevi olarak doyurmuyor. Baktım ki ben de okumak istiyorum, onun vesilesiyle bir araştırmaya giriştim. Kendim öğrenip bir kere hatim ettikten sonra gerçekten sanki ona bir şeyler ulaştırıyormuşum ve onun için bir şeyler yapabiliyormuşum gibi hissediyorum. Manevi olarak daha huzurlu hissediyorum. Kur'an, manevi bir sığınak gibi boşlukta kaldığımız zaman hep dinliyoruz ama insanın hiçbir zaman kendi okuduğu gibi olmuyor."

Küçük, bir yıl düzenli olarak derslere katıldığını belirterek, "Bu sene de hocamızın yardımlarıyla mukabeleye katılabiliyoruz. Dinledikçe öğreniliyor, bu da ayrı uygulama dersi oldu bizim için. Kur'an-ı mukabele ediyoruz, bunun güzelliği başka." dedi.

Hiçbir şey için geç olmadığını, 40 yaşından sonra Kur'an okumayı öğrendiğini vurgulayan Küçük, her şeyin farklı bir yöntemi olduğunu, öğrenmek isteyip araştıran herkesin kendine göre yöntem bulacağına inandığını kaydetti.