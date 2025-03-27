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        Rize'de Çay Çarşısını 2,5 milyon kişi ziyaret etti

        AYFER KOÇAL - Rize'de 2022'de hizmete açılan, 19 yaş çay çeşidinin tanıtımının yapıldığı Çay Çarşısı'nı 2,5 milyon kişi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:00 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:00
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        Rize'de Çay Çarşısını 2,5 milyon kişi ziyaret etti
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        AYFER KOÇAL - Rize'de 2022'de hizmete açılan, 19 yaş çay çeşidinin tanıtımının yapıldığı Çay Çarşısı'nı 2,5 milyon kişi gezdi.

        Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen Çay Çarşısı Projesi'nin, 14 Mayıs 2022'de açıldığını söyledi.

        Rize Belediyesi'nin de Rize çayının ön plana çıkarılması, daha fazla tanıtılması amacıyla hayata geçirilen projenin iştirakçisi olduğu çarşıyı 2022'de 600 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, "2023 yılında Çay Çarşımızı 400 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti." dedi.

        Erdoğan, geçen yıl ise 850 bin civarında ziyaretçi karşıladıklarını anlatarak, "2025 yılı beklentimiz 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlamak. Hem onların ihtiyacı olabilecek çaylar hem de yöresel eşyalarla yeni konseptler oluşturuyoruz. Bugüne kadar baktığımız zaman yaklaşık 2,5 milyon insan, 2,5 yıl içerisinde Çay Çarşı'mızı ziyaret etti." diye konuştu.

        - Tanıtım çalışmaları devam ediyor

        Çay Çarşısı'nın tanıtımı açısından sosyal medyada daha çok yer almak istediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Mesela yurt dışında özellikle Karadeniz bölgesine seyahat yaptıran firmalarla görüşmelerimizi yaptık. Yer bildirimi yapan programlar ve sosyal medyaların diğer alanları üzerinde araştırmamızı yaptık. Bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 4 milyona yakın paylaşım olmuş."

        Misafirlerin, Rize mimarisindeki 28 dükkanın bulunduğu çarşıda 19 çeşit yaş çay ürününe ulaşabildiklerini, tadım yapabildiklerini dile getiren Erdoğan, ayrıca bölgeye özgü yemek ve diğer ürünleri bulabilecekleri restoran ve dükkanları da gezebildiklerini ifade etti.

        Çay Çarşısı'nı ziyaret edenlerin Rize ile ilgili fikir sahibi olabileceğini belirten Erdoğan, misafirlerin yakın zamanda Rize bezinden ürünlerin satılacağı dükkanları da gezerek coğrafi işaretli ürünler satın alabileceğini sözlerine ekledi.

        Çayın yetiştirilmesinden içilecek aşamaya kadar geliş serüveni ve tarihinin 13D sinema ile ziyaretçilere anlatıldığı dev bardak şeklindeki yapının 7. katında ise Esma-i Hüsna hat sanatı koleksiyonu sergileniyor.

        Özel günlerde havai fişek gösterisinin yapıldığı çarşı, 360 derecelik görüş alanı sunan seyir terası ile ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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