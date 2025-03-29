Rize'de arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Rize'de arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Rize'de arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.
Yaklaşık 3 dönümde hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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