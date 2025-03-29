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        Rize'de arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Rize'de arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:18 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:21
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        Rize'de arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Rize'de arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

        Yaklaşık 3 dönümde hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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