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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 00:22 Güncelleme: 01.04.2025 - 00:22
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Aşıklar köyünde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında U.C.Ç'nin kullandığı araçta arama yapıldı.

        Aramada, İstanbul'dan gönderilen kutudaki elektrik süpürgesinin hortum kısmına gizlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi.

        Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.O, T.A. ve İ.B. gözaltına alındı.

        E.O. ve T.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.B. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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