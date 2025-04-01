Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Aşıklar köyünde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında U.C.Ç'nin kullandığı araçta arama yapıldı.
Aramada, İstanbul'dan gönderilen kutudaki elektrik süpürgesinin hortum kısmına gizlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.O, T.A. ve İ.B. gözaltına alındı.
E.O. ve T.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.B. serbest bırakıldı.
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