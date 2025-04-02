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        Çaykur Rizespor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:32 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:37
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        Çaykur Rizespor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-mavili takım, Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana, ısınma hareketleriyle başladı.

        Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

        Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou idmana katılmadı.

        Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmayla Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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        Galeri

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