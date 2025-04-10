Rize Valisi Baydaş'tan "Kaçkar by UTMB" değerlendirmesi:

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Şehrimiz ve Kaçkar Dağlarımız yıllarca UTMB'nin gerçekleştiği bir merkez olarak dünyada ses getiren bir mekan olacak." dedi.

Vali Baydaş, AFAD İl Müdürlüğünde, dünyanın en prestijli dağ koşusu serisi UTMB'nin takvimine dahil olan Türkiye etabı "Kaçkar by UTMB"ye ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

UTMB'nin, doğa sporlarının dünyada yapılan en muhteşem organizasyonlardan birisi olduğunu aktaran Baydaş, "Ayder merkezli olarak başlayacak. Eylül ayında başlayıp inşallah 5 yıl şehrimizde gerçekleşecek. Biz bunu sadece bir spor organizasyonu olarak değil, şehrin turizm vizyonunun, turizm bakış açısının değiştirilmesine yönelik önemli adım olarak görüyoruz. Doğamızı koruyarak turizmden faydalanmanın adımı olarak görüyoruz." diye konuştu.

- "Beş yıl boyunca burada olacak"

Baydaş, çok güzel bir organizasyon olacağına inandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Muazzam bir hazırlık ve çok ciddi de bir teveccüh eylül ayında alnımızın akıyla, güzellikle bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Beş yıl boyunca burada olacak. Bu beş yılın sonunda buraya yerleşecek ve yıllarca UTMB'nin gerçekleştiği bir merkez olarak şehrimiz, Kaçkar Dağları dünyada ses getiren bir mekan olacak."

Öte yandan kentteki sahipsiz hayvanlara ilişkin çalışmalara değinen Baydaş, şunları kaydetti:

"Rize'de yaklaşık 9 bin 500'e yakın sahipsiz hayvan olduğuna dair tespitimiz var. Net bir rakam değil. Saha yaygın bir saha. Bunu hayvanları yakaladıkça göreceğiz. Uzun zamandır Rize Belediyemiz ağırlıklı olmak üzere bir kısırlaştırma çalışması yapılıyor. Rize Belediyemizin çok da güzel bir tesisi var. Bu kapasite bütün şehrin kapasitesini kaldırmaya yetmediği için daha büyük birkaç doğal yaşam alanı oluşturacağız."

Vali Baydaş, şu an 20 dönüm üzerinde doğal bir yaşam alanı oluşturduklarına dikkati çekerek, "Sahadaki tüm hayvanları hem kısırlaştıracak hem de doğal yaşam alanında imkanları sürdürebilecek bir tesis oluşturmuş olacağız. Buradaki niyetimiz hayvanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilecekleri bir ortam oluşturmak." dedi.