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        Rize'de ehliyetsiz araç ve çakar sistemi kullanımına 313 bin 698 lira ceza

        Rize'de çakar sistemi kullanılan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü ile aracın kayıtlı olduğu şirkete toplam 313 bin 698 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 23:21 Güncelleme: 15.04.2025 - 23:21
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        Rize'de ehliyetsiz araç ve çakar sistemi kullanımına 313 bin 698 lira ceza
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        Rize'de çakar sistemi kullanılan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü ile aracın kayıtlı olduğu şirkete toplam 313 bin 698 lira idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Alipaşa uygulama noktasında yapılan alkol denetimi sırasında H.Y'nin kullandığı otomobil durduruldu.

        Yapılan kontrolde, araçta polis megafonlu çakar sisteminin olduğu tespit edildi.

        Sürücüye ve otomobilin kayıtlı olduğu şirkete 138 bin 172'şer lira olmak üzere 276 bin 344 lira ceza kesildi.

        Ayrıca, sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktan H.Y. ve şirkete 18 bin 677'şer liradan 37 bin 354 lira idari para cezası verildi.

        Otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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