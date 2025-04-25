Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Rize'de partisinin ilçe kongresinde konuştu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, deprem meselesinin, siyasete malzeme edilecek bir mesele olmadığını söyledi.

Arıkan, partisinin Ardeşen Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen Ardeşen 8. Olağan Kongresi'nde, Türkiye'yi daha yaşanabilir hale getirebilmek için canhıraş şekilde çalışmak mecburiyetinde olduklarını belirtti.

Deprem meselesinin, siyasete malzeme edilecek bir mesele olmadığını vurgulayan Arıkan, "Türkiye deprem bölgesinde ve bu depremin çözümü için depremden sonrasına hazırlık yapmak yerine, deprem öncesine tedbirler almaya yönelik çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Arıkan, çay alım fiyatı beklentilerine ilişkin de "Buradan hükümete sesleniyorum, bu yıl çay alım fiyatının en düşük 40 lira olması gerekir. Söz veriyorum, bizim iktidarımızda çay alım fiyatı geçmişte nasıl ki 4 ekmeğe tekabül ediyorsa, 2025'in rakamlarıyla 60 liradan çaylarınızı alacağız." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da değinen Arıkan, Gazze'de insanlık dramı yaşandığını vurguladı. Arıkan, şu değerlendirmede bulundu: