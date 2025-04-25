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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Rize'de partisinin ilçe kongresinde konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, deprem meselesinin, siyasete malzeme edilecek bir mesele olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 19:40 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:14
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Rize'de partisinin ilçe kongresinde konuştu:
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, deprem meselesinin, siyasete malzeme edilecek bir mesele olmadığını söyledi.

        Arıkan, partisinin Ardeşen Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen Ardeşen 8. Olağan Kongresi'nde, Türkiye'yi daha yaşanabilir hale getirebilmek için canhıraş şekilde çalışmak mecburiyetinde olduklarını belirtti.

        Deprem meselesinin, siyasete malzeme edilecek bir mesele olmadığını vurgulayan Arıkan, "Türkiye deprem bölgesinde ve bu depremin çözümü için depremden sonrasına hazırlık yapmak yerine, deprem öncesine tedbirler almaya yönelik çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz." dedi.

        Arıkan, çay alım fiyatı beklentilerine ilişkin de "Buradan hükümete sesleniyorum, bu yıl çay alım fiyatının en düşük 40 lira olması gerekir. Söz veriyorum, bizim iktidarımızda çay alım fiyatı geçmişte nasıl ki 4 ekmeğe tekabül ediyorsa, 2025'in rakamlarıyla 60 liradan çaylarınızı alacağız." diye konuştu.

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da değinen Arıkan, Gazze'de insanlık dramı yaşandığını vurguladı. Arıkan, şu değerlendirmede bulundu:

        "70 bin insanımız hayatını kaybetti, 200 binden fazla insanımız kayıp. Yeni bir faciayla karşı karşıyayız, 'hicret meselesi' ufak ufak bu cümleyi bize kabul ettirmeye, bunu normalleştirmeye çalışıyorlar. Gazzelilerin hicret etmek gibi bir niyeti yok. Cümlede, 'Siz orayı terk edin. Yarın işler düzelir, İsrail ile anlaşırız, topraklarınıza geri dönersiniz.' diyorlar. Bugün İsrail'in el koyup, işgal edip bıraktığı bir metrekare bile toprak yok. Gazze'yi de işgal etmek istiyor. İsrail'in nihai hedefinin Gazze olmadığını bizim görmemiz gerekiyor. Nihai hedef Türkiye. Gazze'den sonra mesele Kıbrıs'a gelecek, Kıbrıs'tan sonra Türkiye'ye gelecek. Bütün bunları göre göre el altından hicret meselesinin ısıtılmasını bizim kabul etmemiz mümkün değildir."

        Kongrede, mevcut başkan Şahin Ali Döne yeniden seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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