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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Rize'de konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, artık parti ayrımının, partilerin farklılıklarından kaynaklı tartışmaların yaşanması zamanı olmadığını belirterek, "Artık kalplerin ve gönüllerin birleşmesinin, Cumhuriyet sevdasının güçlenmesinin, Türk vatanının bölünmezliği için yola düşmenin zamanıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 19:48 Güncelleme: 26.04.2025 - 19:55
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Rize'de konuştu:
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, artık parti ayrımının, partilerin farklılıklarından kaynaklı tartışmaların yaşanması zamanı olmadığını belirterek, "Artık kalplerin ve gönüllerin birleşmesinin, Cumhuriyet sevdasının güçlenmesinin, Türk vatanının bölünmezliği için yola düşmenin zamanıdır." dedi.

        Dervişoğlu, partisince İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda, Rize'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Siyaset olunca herkesin kendi partisinin menfaatlerini düşündüğünü dile getiren Dervişoğlu, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de 167 tane parti varmış. Her gelen maşallah parti kuruyor. Neden kuruyor? Çünkü öyle bir sistemle yönetiliyoruz ki pazarlık için kurulan partiler var Türkiye'de. Ama siyasetin bir de ana damarları var. Şundan emin olabilirsiniz, hayatım boyunca onlarla olmadım bu saatten sonra da olmayacağım. Pazarlayıcılarla, pazarlıkçılarla, ihanete aparat olanlarla ve bozgunculuk yapanlarla asla ve kata bir arada olmayacağım."

        Dervişoğlu, İYİ Partiyi, milletin birleştirici gücünü doğru bir biçimde siyaset sahnesine taşımak için kurduklarını ifade ederek, "Partiyi biz kurduk, tabelayı siz astınız. Şimdi o tabelayı alıp daha yükseklere de siz çıkaracaksınız." diye konuştu.

        Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların aşılması için atılması gereken adımları her fırsatta anlattıklarını vurgulayan Dervişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Artık parti ayrımının, partilerin farklılıklarından kaynaklı tartışmaların yaşanması zamanı değildir. Artık kalplerin ve gönüllerin birleşmesinin, Cumhuriyet sevdasının güçlenmesinin, Türk vatanının bölünmezliği için yola düşmenin zamanıdır. Onun için farklılıklardan beslenmeye, siyaseten 'Birisi hata yapsın da ben bundan siyasi rant devşireyim' kaygısına kapılmanın anlamı yoktur. Türk milletinin istediği ve beklediği de bu değildir. Türk milleti, karşı karşıya bulunduğu problemlerin ortadan kaldırılması için behemehal ve öncelikle bu ceberut sistemden kurtulmanın zamanı geldiğine inanıyor. O sebeple hiçbir kaygıya yer yoktur ki buradan ifade etmekte de beis görmüyorum ki yapacağımız ilk iş kim neden besleniyorsa beslensin ona bakmaksızın parlamenter demokratik sistemi yeniden inşa etmek olmalı."

        Dervişoğlu, demokrasilerde çözümün sandık olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Başka bir çözüm yolu yoktur. Şimdi Türkiye'nin önünde de bir dönemeç vardır, sert ve keskin bir viraj vardır. Türkiye ya bu düzene devam edip otokrasiye teslim olacak ya da demokrasi bayrağını yeniden ayağa kaldıracaktır. Başka çare yoktur. Bu, geçmiş dönemlerde yapılmış ve başarılmıştır. Bu yetkilerle dolu cumhurbaşkanlığında zerre gözüm yok. Ama o dediğin başbakanlığı öyle bir istiyorum ki devlet nasıl yönetilir herkese göstereceğim. Yeter ki siz benimle beraber olun."

        Çayda hasat döneminin yaklaştığını da belirten Dervişoğlu, yaş çay alım fiyatının 35 liradan düşük olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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