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        Rize'de balık tuttuğu dereye düşen kişi çıktığı kayanın üzerinden ekiplerce alındı

        Rize'nin İkizdere ilçesinde balık tuttuğu dereye düşen kişiyi ekipler kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 21:04 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:10
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        Rize'de balık tuttuğu dereye düşen kişi çıktığı kayanın üzerinden ekiplerce alındı
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        Rize'nin İkizdere ilçesinde balık tuttuğu dereye düşen kişiyi ekipler kurtardı.

        İlçeye bağlı Güneyce köyünde Kadir Terzi (63), derede oltayla balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek suya düştü.

        Suyun içindeki taşlara çarparak yaralanan Terzi, deredeki bir kayanın üzerine çıktı.

        Kadir Terzi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bölgeye, jandarma, AFAD İl Müdürlüğü, İkizdere Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bulunduğu yerden ekiplerce alınan Terzi, yola kadar sedyeyle taşındı.

        Ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Terzi'nin leğen kemiğinin kırıldığı belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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