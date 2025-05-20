Rize'de "riskli yapı" olduğu gerekçesiyle tahliye edilen binada çıkan yangın söndürüldü

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda Aralık 2024'te meydana gelen şiddetli fırtınada hasar oluşan, incelemelerin ardından riskli yapı olduğu gerekçesiyle bir ay önce tahliye edilen 8 katlı apartmanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rize'de, yaklaşık bir ay önce riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

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