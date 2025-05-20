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        Rize'de "riskli yapı" olduğu gerekçesiyle tahliye edilen binada çıkan yangın söndürüldü

        Rize'de, yaklaşık bir ay önce riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:39 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:46
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        Rize'de "riskli yapı" olduğu gerekçesiyle tahliye edilen binada çıkan yangın söndürüldü
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        Rize'de, yaklaşık bir ay önce riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

        Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda Aralık 2024'te meydana gelen şiddetli fırtınada hasar oluşan, incelemelerin ardından riskli yapı olduğu gerekçesiyle bir ay önce tahliye edilen 8 katlı apartmanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Apartmanın 7'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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