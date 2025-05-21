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        Rize'de çay bahçesinde düşerek mahsur kalan kişiyi ekipler kurtardı

        Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçesinde düştükten sonra mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:54
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        Rize'de çay bahçesinde düşerek mahsur kalan kişiyi ekipler kurtardı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçesinde düştükten sonra mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Topluca köyünde yaşayan A.K, çay bahçesinde çalıştığı sırada düşerek mahsur kaldı.

        İhbar üzerine AFAD, Jandarma, Kaçkar İtfaiyesi ve 112 ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Ekipler, sedyeye yerleştirdikleri A.K'yı bulunduğu yerden kurtararak Kaçkar Devlet Hastanesine ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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