Rize'de çay bahçesinde düşerek mahsur kalan kişiyi ekipler kurtardı
Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçesinde düştükten sonra mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçesinde düştükten sonra mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
İlçeye bağlı Topluca köyünde yaşayan A.K, çay bahçesinde çalıştığı sırada düşerek mahsur kaldı.
İhbar üzerine AFAD, Jandarma, Kaçkar İtfaiyesi ve 112 ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, sedyeye yerleştirdikleri A.K'yı bulunduğu yerden kurtararak Kaçkar Devlet Hastanesine ulaştırdı.
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