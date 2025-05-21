Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de arazide çalıştığı sırada ayağından yaralanan kişiyi ekipler kurtardı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde ağaç kestiği sırada ayağından yaralanan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de arazide çalıştığı sırada ayağından yaralanan kişiyi ekipler kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde ağaç kestiği sırada ayağından yaralanan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Şehitlik köyündeki arazisinde çalışan Osman B. (70) ağaç kestiği sırada sol bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine AFAD, Jandarma ve 112 ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Ekipler, sedyeye yerleştirdikleri Osman B.'yi bulunduğu yerden çıkartarak Kaçkar Devlet Hastanesine ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı

        Benzer Haberler

        ÇAYKUR, 21 Mayıs Uluslararası Çay Günü'nü kutladı
        ÇAYKUR, 21 Mayıs Uluslararası Çay Günü'nü kutladı
        Rize'de çay bahçesinde düşerek mahsur kalan kişiyi ekipler kurtardı
        Rize'de çay bahçesinde düşerek mahsur kalan kişiyi ekipler kurtardı
        Rize'de "riskli yapı" olduğu gerekçesiyle tahliye edilen binada çıkan yangı...
        Rize'de "riskli yapı" olduğu gerekçesiyle tahliye edilen binada çıkan yangı...
        Rize'de çay bahçesinde helikopter şeklindeki ahşap yapı ilgi çekiyor
        Rize'de çay bahçesinde helikopter şeklindeki ahşap yapı ilgi çekiyor
        "Gözümün önünde dursun" diye emektar kayığını yaşadığı sitenin girişine yer...
        "Gözümün önünde dursun" diye emektar kayığını yaşadığı sitenin girişine yer...
        Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından