Rize'de arazide çalıştığı sırada ayağından yaralanan kişiyi ekipler kurtardı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde ağaç kestiği sırada ayağından yaralanan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde ağaç kestiği sırada ayağından yaralanan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
İlçeye bağlı Şehitlik köyündeki arazisinde çalışan Osman B. (70) ağaç kestiği sırada sol bacağından yaralandı.
İhbar üzerine AFAD, Jandarma ve 112 ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, sedyeye yerleştirdikleri Osman B.'yi bulunduğu yerden çıkartarak Kaçkar Devlet Hastanesine ulaştırdı.
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