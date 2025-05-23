Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 12-22 Mayıs tarihlerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürdü.
Şüphelilerin adreslerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 5 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 30 şüpheliden 27'si serbest bırakıldı, 3 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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