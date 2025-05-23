Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 12-22 Mayıs tarihlerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürdü.

Şüphelilerin adreslerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 5 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 şüpheliden 27'si serbest bırakıldı, 3 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.