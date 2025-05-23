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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 17:47 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:47
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 12-22 Mayıs tarihlerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürdü.

        Şüphelilerin adreslerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 5 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 30 şüpheliden 27'si serbest bırakıldı, 3 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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