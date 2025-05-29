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        ÇAYKUR'da yarından itibaren randevulu yaş çay alım sistemine geçilecek

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), yarından itibaren yaş çay alımlarında randevulu sisteme geçileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:02 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:02
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        ÇAYKUR'da yarından itibaren randevulu yaş çay alım sistemine geçilecek
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        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), yarından itibaren yaş çay alımlarında randevulu sisteme geçileceği bildirildi.

        ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 16 Mayıs'ta başlayan 1. sürgün dönemi yaş çay alımlarının devam ettiği belirtildi.

        Yaş çay hasadının birkaç günde bitmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Ancak şarjlı cihazlarla yapılan hasattan kaynaklı aşırı stok oluşmuş durumdadır. Dün itibarıyla 11 bin 500 tona çıkan alımlar nedeniyle stoklar olması gerekenin üzerine çıkmıştır. Malumunuz günlük yaş çay işleme kapasitemiz 9 bin 250 tondur. Üreticilerimizin daha rahat ve huzurlu çay satmalarını teminen randevulu sisteme geçiş yapmak mecburiyetinde kaldık." ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan müstahsillere gönderilen SMS'te ise bugün üretici bazında 100 kilogramdan mübayaa yapılacağı, yarın itibarıyla randevulu sisteme geçileceği kaydedildi.

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