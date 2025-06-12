Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan'dan yaş çay sezonuyla ilgili değerlendirme:

Rize Ticaret Borsası Başkanı (RTB) Mehmet Erdoğan, birinci sürgün yaş çay alımının ardından yaklaşık 400-420 bin tonluk üretim beklendiğini belirtti.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayında yaşanan don olaylarının çay hasadını geciktirdiğini ve bu durumun rekolteyi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Birinci sürgünde geçen yıl 490 bin ton yaş çay işlendiğine işaret eden Erdoğan, "Ancak bu yıl ÇAYKUR ve özel sektör toplamında bahçeden gelecek çayla birlikte yaklaşık 400-420 bin tonluk bir üretim beklenmektedir. Bu da yaklaşık yüzde 20'lik bir rekolte kaybına işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, rekoltedeki düşüşün yalnızca iklim koşullarından kaynaklanmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"2024 yılında makineli tarıma kısmen geçilmişti. Ancak bu yıl işçilik maliyetlerinin artması nedeniyle tamamen makineli tarımla hasat yapılmaktadır. Ne yazık ki makineli tarımda uygulanan yanlış hasat teknikleri, çay filizlerinin yeterince gelişmesini engellemekte, dipten yapılan kesimler kaliteyi düşürmektedir. Bu sezonun başından itibaren kaliteli yaş çay hasadı için sektör olarak ortak karar almış olsak da bu yeterli olmadı. Birinci sürgünden elde edilen kuru çayda kalite parametrelerinde düşüş yaşanmıştır."