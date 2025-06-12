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        Rize'de ayağına dirgen saplanan kişi yaralandı

        Rize'nin Güneysu ilçesinde ayağına dirgen saplanan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 20:44 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:44
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        Rize'de ayağına dirgen saplanan kişi yaralandı
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde ayağına dirgen saplanan kişi yaralandı.

        İlçenin Gürgen köyündeki Kireçli yaş çay alım yerinde Mehmet Emin Ç.'nin (24) ayağına yaş çayları karıştırdığı sırada dirgen saplandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Mehmet Emin Ç. dirgenin bir bölümünün kesilmesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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