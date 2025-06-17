Rize'de haziran ayında karla mücadele sürüyor
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Eğrisu Yaylası'nda karla mücadele çalışması yapılıyor.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Eğrisu Yaylası'nda karla mücadele çalışması yapılıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını yüksek rakımlı bölgelerde sürdürüyor.
Mayıs ayında ilçenin Avusor ve Kavrun yayla yollarında yürütülen çalışmaların ardından ekipler haziranda Eğrisu Yaylası'nda çalışma başlattı.
Ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı güzergahta iş makineleriyle yolu ulaşıma açmaya çalışıyor.
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